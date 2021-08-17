Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın kaç lira oldu?

Koronavirüs pandemisinde yeni varyant olan Delta nedeniyle bir miktar güç kazanan altın, Fed'in varlık alımlarını azaltacak olması ihtimaliyle dar bantta seyrediyor. Gram altın 486 lira seviyesinden alıcı buluyor.

17 Ağustos 2021, Salı 08:04 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında durgunluk görülmeye başlandı. Pandemi döneminde hızlı yükseliş grafiği sergileyen altın delta varyantının etkisini artırmasından güç bulsa da Fed'in varlık alımı miktarını azaltacak olması ve bunun yanında faiz artırımına da gitme ihtimali durgunluğa neden oluyor.

Ons altın yatay seyirle 1786 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1784 dolar, en yüksek 1788 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise 486 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 485.2 lira, en yüksek 486.9 lira seviyesi görüldü.

Analistler altın fiyatlarında hareketlenme için Jackson Hole toplantılarında verilecek mesajların beklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Fed'in karar alma sürecinde Delta varyantının etkili olacağını belirten analistler bu süreçe ons altında 1769 dolar ile 1800 dolar arasında dalgalanma beklediklerini açıkladılar.


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