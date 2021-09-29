Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! İşte güncel altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalı sürecin ardından yatay bir süreç başladı. Gram altın bugün 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

29 Eylül 2021, Çarşamba 13:08 Son Güncelleme:
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 494 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor.

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