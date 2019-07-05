Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 5 Temmuz altın fiyatları…
Haftanın son işlem gününde yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 5 Temmuz güncel altın fiyatları…
Küresel ve yurtiçi gelişmeleri yakından takip eden yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İnternette sıklıkla Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 5 Temmuz anlık altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
253,37 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 253,57 liradan, bin 683 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 708 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 631 liradan alınan tam altın bin 662 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
815 liradan alınan yarım altın 836 liradan ve 407 liradan alınan çeyrek altın 418 liradan satılıyor.