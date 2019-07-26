Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,22 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 256,07 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,22 liradan, bin 696 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 722 liradan, 232,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 674 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 839 liradan ve 409 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor.



