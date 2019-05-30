Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın kaç lira? 30 Mayıs altın fiyatları Dün dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden altın bugün güne yatay bir seyirle başladı. Yatırımcı sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 30 Mayıs güncel altın fiyatları…