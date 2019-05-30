Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın kaç lira? 30 Mayıs altın fiyatları
Dün dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden altın bugün güne yatay bir seyirle başladı. Yatırımcı sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 30 Mayıs güncel altın fiyatları…
Altın güne yatay bir başladı. Altının gramı 245,25 seviyelerinde hareket ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 30 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
245,18 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 245,25 liradan, bin 650 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 674 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 597 liradan alınan tam altın bin 628 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
798 liradan alınan yarım altın 819 liradan ve 399 liradan alınan çeyrek altın 409 liradan satılıyor.