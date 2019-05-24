ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının mutlu sona ulasamamasi, İngiltere Başkanı May’in istifası ve ABD Türkiye ilişkileri piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcı Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 24 Mayıs Cuma Kapalıçarşı altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

250,93 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 251,08 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 701 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 622 liradan alınan tam altın bin 654 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

811 liradan alınan yarım altın 832 liradan ve 405 liradan alınan çeyrek altın 416 liradan satılıyor.