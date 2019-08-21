Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pazartesi günü kapanışı 272,60'la yapan gram altın dün ise 277,63'ten yaptı. Bugün de yükseliş sürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar?
Gram altın ağustos ayına 262 lira ile başlamıştı. Bu ay en düşük 256 lirayı gören gram altın son bir haftadır hızlı bir yükseliş sağladı. İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...
21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
277,50 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 277,71 liradan, bin 828 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 856 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 769 liradan alınan tam altın bin 804 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
884 liradan alınan yarım altın 907 liradan ve 442 liradan alınan çeyrek altın 453 liradan satılıyor.