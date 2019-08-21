Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pazartesi günü kapanışı 272,60'la yapan gram altın dün ise 277,63'ten yaptı. Bugün de yükseliş sürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar?