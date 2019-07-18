Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları… Önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın yatırımcı tarafından son günlerde dikkatle takip ediliyor. Dün günün ilk saatlerinde en yüksek seviyeyi kaydeden altın gün boyu satıcılı seyirle hareketine devam etti. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? 18 Temmuz güncel altın fiyatları…