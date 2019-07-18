Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları…
Önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın yatırımcı tarafından son günlerde dikkatle takip ediliyor. Dün günün ilk saatlerinde en yüksek seviyeyi kaydeden altın gün boyu satıcılı seyirle hareketine devam etti. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? 18 Temmuz güncel altın fiyatları…
Geçmişten günümüze altın hem güvenli bir liman hem de ekonomik riskten korunma aracı. Yatırımcının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
258,44 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 258,56 liradan, bin 712 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 738 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 657 liradan alınan tam altın bin 690 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
828 liradan alınan yarım altın 850 liradan ve 414 liradan alınan çeyrek altın 425 liradan satılıyor.