Altın fiyatlarında yön değişti! Gram altın kaç lira oldu?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole'de yapacağı konuşmada faiz artırımı sinyali ve tahvil alımlarını azaltma mesajı vermesi bekleniyor. Bu beklentilerin gölgesinde ons altın 1800 dolar psikolojik direncinin üzerine çıktı. Powell TSİ 17:00'da konuşma yapması bekleniyor.

Ons altın gün içinde en düşük 1791 dolar, en yüksek 1802 dolar seviyesini gördü. Saat 08:43 itibariyle 1801 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇ KAZANDI

Gram altın fiyatları da güç kazanmaya başladı. Dolar kurunun iç piyasada bir miktar düşüş göstermesine rağmen gram altın yüzde 1'e yakın primle seyrediyor. Saat 08:43 itibariyle gram altın 486 liradan alıcı buluyor.

Gram altın gün içinde en düşük 482.5 lira, en yüksek 486.2 lira seviyesini gördü.

GERİLEME GÖRÜLEBİLİR

Powell'ın vereceği mesajlara yönelik olarak varlık alımlarının azaltılması gündeme gelirse ons altında ilk etapta 1759 dolar seviyesine geri çekilme yaşanabileceğini uzmanlar belirtiyor.

Alış Satış

Gram Altın 485,94 486,01

Çeyrek Altın 771,99 789,62

Cumhuriyet A.3.200,00 3.249,00

Tam Altın 3.184,45 3.264,73

Yarım Altın 1.539,15 1.579,24

22 A. Bilezik 440,03 440,45