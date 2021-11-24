Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 24 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında bir süredir görülen yükseliş sürüyor. Yeni hafta ons altın fiyatlarındaki düşüş ile başlarken altın piyasalarda yükselişini devam ettirdi. Gram altın şu sıralar 753 TL'den işlem görüyor. İşte 24 Kasım güncel altın fiyatları...
24 Kasım 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında yükseliş rekor ile devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları dün hızlı bir yükseliş göstererek rekor kırdı. Altının ons fiyatı 1.793 dolardan işlem görüyor. Gram altın dün gün içinde 777 TL'ye kadar yükseliş gösterdi.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Dünkü hızlı yükselişin ardından gram altın güne düşük başladı. Gram altın saat 09:51 itibari ile 753 TL'den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altının alış fiyatı 1.146,75 TL olurken satış fiyatı ise 1.176,95 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının alış fiyatı 4.757,00 TL olurken satış fiyatı 4.829,00 TL oldu.
ALIŞ SATIŞ
Tam Altın 4.730,35 4.866,18
Yarım Altın 2.286,34 2.353,91
Ons Altın 1.794 1.795
Has Altın 747,64 747,78
22 Ayar Bilezik 653,65 656,50