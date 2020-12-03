Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor, gram altında son durum
Corona virüs salgını ve aşı çalışmaları ile dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum.
03 Aralık 2020, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını ve aşı çalışmaları ile dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ilerleyiş sürüyor. İşte güncel altın fiyatları:
Ata altın
Alış: 3.089,70
Satış: 3.115,80
Cumhuriyet altını
Alış: 3.039,00
Satış: 3.085,00
22 ayar bilezik
Alış: 418,88
Satış: 435,08
Tam altın
Alış: 2.934,56
Satış: 2.994,43
Yarım altın
Alış: 1.504,30
Satış: 1.530,00
Çeyrek altın
Alış: 752,20
Satış: 760,80
Gram altın
Alış:462,84
Satış: 462,95