Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor, gram altında son durum

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor, gram altında son durum

Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor, gram altında son durum

Corona virüs salgını ve aşı çalışmaları ile dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum.

03 Aralık 2020, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını ve aşı çalışmaları ile dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ilerleyiş sürüyor. İşte güncel altın fiyatları:

Ata altın

Günün önemli manşetleri için tıkla

Alış: 3.089,70

Satış: 3.115,80

Cumhuriyet altını

Alış: 3.039,00

Satış: 3.085,00

22 ayar bilezik

Alış: 418,88

Satış: 435,08

Tam altın

Alış: 2.934,56

Satış: 2.994,43

Yarım altın

Alış: 1.504,30

Satış: 1.530,00

Çeyrek altın

Alış: 752,20

Satış: 760,80

Gram altın

Alış:462,84

Satış: 462,95



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