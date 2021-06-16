Son dakika haberi...ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasında bulunacak. Fed toplantısında verilecek mesajlar ve açıklanacak faiz kararı merak uyandırıyor. Altın ve kripto para yatırımcıları da Fed'e odaklanmış durumda...

Küresel piyasalar bugün Fed'in faiz açıklamasına odaklanırken, yatırımcılar da kararın ve mesajların ne olacağı konusunda merak içinde. ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar vermiş, tahvil alım programında ise değişikliğe gitmemişti.

Küresel piyasalar bugün Fed'in faiz açıklamasına odaklanırken, yatırımcılar da kararın ve mesajların ne olacağı konusunda merak içinde. ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar vermiş, tahvil alım programında ise değişikliğe gitmemişti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN GÖZLER FED'İN FAİZ AÇIKLAMASINDA

ABD enflasyon verisiyle hareket eden altın bugün açıklanacak Fed faiz açıklamasına odaklandı. Faizlerde değişim beklenmezken, toplantıda verilecek mesajlar altının yönüne katkıda bulunacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketler de altının ons fiyatı üzerindeki etkisini sürdürüyor. Şu anda gram altın 510 TL, çeyrek altın 826 TL ve altının onsu 1.858 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASI DA TARAFI DA FED'E ODAKLANDI

Mart ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir panelde merkezi dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceklerini belirtmişti ve bu durum o dönem kripto paraların düşüş bandına girmesine neden olmuştu. Bunun en büyük sebebi ise mesajlarında Powell'ın, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değinmesiydi.

BİTCOİN 1.0 TRİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞMÜŞTÜ

Bitcoin açıklamaların ardından yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemişti. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına düşmüştü.

Öte yandan 2 hafta önce ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirmişti. Son günlerde ülkelerin dijital para adımları arka arkaya gelirken Fed toplantısında kripto paralarla ilgili mesaj verilir mi merak konusu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE? BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Kripto paralar yeniden düşüş trendine girerken Bitcoin, son 24 saatte 39 bin ila 41 bin arasında ilerliyor. Bitcoin şu anda 40 bin dolar seviyesinde seyrediyor.

Ethereum yüzde 3,1 düşüşle 5 bin 522 dolar seviyesinde, Binance Coin (BNB) 361 dolar seviyesinde, Cardano (ADA) 1,54 dolarda, Dogecoin 0,36 dolardan ve XRP 0,86 dolardan işlem görüyor.

2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİFED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

Birinci Toplantı 26-27 Ocak / Sabit (Yüzde 0-0.25)

İkinci Toplantı 16-17 Mart / Sabit (Yüzde 0-0.25)

Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan / Sabit (Yüzde 0-0.25)

Dördüncü Toplantı: 15-16 Haziran

Beşinci Toplantı: 27-28 Temmuz

Altıncı Toplantı: 21-22 Eylül

Yedinci Toplantı: 2-3 Kasım

Sekizinci Toplantı: 14-15 Aralık

FAİZ ARTIŞI 2022 SONUNDA

Fed 2023’ün sonuna kadar faiz oranlarını var olan sıfıra yakın düzeyde sabit tutmayı planlarken piyasalarda beklenti Fed’in en erken 2022’nin sonuna kadar faiz artışına gideceği yönünde.



