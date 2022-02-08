Ekonomi Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonunda...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonunda...

Ekonomi

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Yıl sonunda...

Altın fiyatları beklentinin aksine ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösteriyor. Goldman Sachs stratejistleri altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulundu. Uzmanlar, ons altın fiyatının bu yıl sonunda 2 bin 150 dolara ulaşacağını belirtti.

08 Şubat 2022, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Goldman Sachs stratejistleri altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini kaydederek, bu yıl sonunda ons altın fiyatının 2 bin 150 dolara ulaşacağını düşündüklerini belirtti.

ONS ALTIN FİYATI 2 BİN 150 DOLARA ÇIKACAK

Goldman Sachs stratejistleri yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun bu yıl altın için yatırım talebini artıracağını belirterek, 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara çıkardıklarını söyledi.

Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman Sachs stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım gücünün arttığı sürece altın fiyatlarının desteklendiğini vurguladı.

ALTIN, ENFLASYONA KARŞI YETERİNCE KORUMA SAĞLAMADI

2021 yılında altının yüksek enflasyona karşı yeterince koruma sağlamadığını belirten stratejistler, bunun büyük oranda enflasyonun geçici olarak düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre altının jeopolitik risklere karşı da etkili bir koruma olduğuna değinen stratejistler, bu durumun ABD ekonomisine etkisi olmadığı sürece korumanın daha zayıf olabileceğini dile getirdi.

Altının risk iştahının düşük olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını söyleyen stratejistler, Bitcoin’in ise risk iştahının yüksek olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını ifade etti.

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, “Büyümedeki yavaşlamadan kaynaklanan risklere karşı portföylerini korumaya almak isteyen yatırımcılar için altında uzun pozisyon almak şu anki makroekonomik ortamda en etkili yol” denildi.


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