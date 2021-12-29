Ekonomi Altın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene destek verilecek, gram altın fiyatı baz alınacak
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Altın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene destek verilecek, gram altın fiyatı baz alınacak

Ekonomi

Altın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene destek verilecek, gram altın fiyatı baz alınacak

Altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Merkez Bankası tebliğine göre hesap sahibi talep ederse altın hesabı TL mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde gram altın fiyatları esas alınacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz nasıl olacak? İşte detaylar...

29 Aralık 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

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