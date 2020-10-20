Ekonomi Altın hesabı olanları ilgilendiren karar

Altın hesabı olanları ilgilendiren karar

Ekonomi

Altın hesabı olanları ilgilendiren karar

BDDK, kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde ekledi. Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

20 Ekim 2020, Salı 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor. 

İlgili Haberler
'Yıpranma hakkı' ile erken emeklilik fırsatı kazanan meslekler



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant Dink’in kızı Delal...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Borçlar nasıl bitecek?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni işçi alana 1.324 TL'ye kadar destek