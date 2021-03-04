Ekonomi Altına yatırım yapanlar dikkat! Uzman isim 'fırsat' dedi

Altına yatırım yapanlar dikkat! Uzman isim 'fırsat' dedi

Ekonomi

Altına yatırım yapanlar dikkat! Uzman isim 'fırsat' dedi

Altına yatırım yapmak istenler için fiyatları değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, 'Altında trend bitmedi. Yatırım yapmayı düşünenler için bu seviyeler alım fırsatı. ' dedi.

04 Mart 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Küresel piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, "ABD 10 yıllıklardaki artış sorunu devam ediyor. Müdahale geldi ama yeterli olmadı. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması önemli. Fed toplantısına kadar gözümüz ABD 10 yıllık tahvillerde olacak." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksine ilişkin Cüneyt Paksoy, "91 civarında hareketlilik önemli. Bundan sonraki süreci anlama adına hem ABD 10 yıllıklara hem de dolar endeksine dikkat edeceğiz." dedi. Dolar/TL ile ilgili de konuşan Paksoy, "Global ölçekte bir tepki var. 7.50-7.55 bandı çok önemli. 7.85-8 bandı marjinal bir direnç eşiği. Normalleşmek adına 7.30'un altında fiyatlamaların oluşması önemli." dedi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Paksoy, düzeltmelerin devam ettiğini, düzeltmenin bitişi için ve satışların artması durumunda dikkat edilecek destek seviyelerine dikkat çekti.

Altın fiyatlarını değerlendiren Paksoy, "Altında trend bitmedi. Yatırım yapmayı düşünenler için bu seviyeler alım fırsatı." dedi ve hem ons altın için hem de gram altında önemli seviyeleri belirtti.

Paksoy, yayının son bölümünde "Gümüş altından biraz kopma gösterdi." dedi.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Güçlü kadın, güçlü Türkiye
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Anneniz primi 3600 güne tamamlamak zorunda
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
38 sondajla altın peşinde
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kredi borcu olanlara güzel haber! Faizler siliniyor...