Altın ithalatında önemli artış

Türkiye'nin 2020 yılı Ağustos ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre yüzde 236,1 artışla 37 bin 611 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 11 bin 190 Kg olmuştu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 102 bin 660 kg oldu. Böylece gümüş ithalatı rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 858 Kg olmuştu.

Güncel altın fiyatları:

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 420,43

SATIŞ: 436,69

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,10

SATIŞ: 3.118,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,21

SATIŞ: 3.025,95

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.505,30

SATIŞ: 1.525,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,80

SATIŞ: 759,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,39

SATIŞ: 464,51





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