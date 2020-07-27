Altın kaplama PlayStation 5 geliyor

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ‘i yıl sonunda tüketicilerin beğenisine sunmayı planlıyor.

Buna ek olarak PlayStation 5 iki sürüm halinde geliyor. Bunların diskli sürümü $499/£449/€499, disksiz sürümü ise ya $449/£399/€449 ya da $399/£349/€399 fiyat etiketlerine sahip olacak.

Birleşik Krallık merkezli Truly Exquisite firması, 24K altın ve 18K Roze altın kaplama PS5 üreteceklerini ve satacaklarını açıkladı. Bu özel sürümden 100 adet üretileceği belirtildi. Firma konsolun kendisi yanında Dualsense ve PS5’in kablosuz kulaklığını da altın kaplama yapıyor.

Ultra lüks PlayStation 5’in fiyatı hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.