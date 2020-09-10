Altın kaplama PlayStation 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu
PlayStation 5'in resmi fiyatı açıklanmadan 24K altın kaplama PlayStation 5'lerin fiyatı belli oldu. Buna göre altın kaplama PlayStation 5'lerin fiyatı 7.999 sterlin’den başlayacak. Onur Binay/posta.com.tr
10 Eylül 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön siparişlerini kısa süre almaya başlayacak. Peki 24K altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları ne kadar?
Buna göre altın kaplama PlayStation 5’in fiyatları şu şekilde:
- 24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin
- 18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin
- Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin
- 24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin
- 18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin
- Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin
- PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin
- PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin
Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu ürünler sadece 250 adetle sınırlı olacak. Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık yer alıyor.
Ürünler dünyanın her yerine gönderilebilecek. Ahşap bir kutu içerisinde gelecek konsol, taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.
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