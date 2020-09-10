Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön siparişlerini kısa süre almaya başlayacak. Peki 24K altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları ne kadar?

Buna göre altın kaplama PlayStation 5’in fiyatları şu şekilde:

24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin

18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin

Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin

24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin

18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin

Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin

PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin

PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu ürünler sadece 250 adetle sınırlı olacak. Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık yer alıyor.

Ürünler dünyanın her yerine gönderilebilecek. Ahşap bir kutu içerisinde gelecek konsol, taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.



