Kültür & Sanat Altın Koza'da 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Altın Koza'da 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Kültür & Sanat

Altın Koza'da 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek "Orhan Kemal Emek Ödüllerinin" sahipleri belli oldu.

07 Eylül 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay ile eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay'a verilecek.

Okyay ve Şenkay’a ödülleri 13 Eylül'de festivalin açılış programında takdim edilecek.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategorinin bulunduğu festivalin "Altın Koza Ödülleri", 18 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

AA

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