5 Ocak Pazar günü sahiplerini bulacak Altın Küre Ödül Töreni'ni düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği, adaylara ve katılımcılara etkinlik için bir ilk olan vegan yemekler sunulacağını açıkladı. NTV'nin haberine göre, Altın Küre Ödül Töreni yemeğiyle ilgili şu açıklama yapıldı: "Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin sürdürülebilirlik konusundaki odağının bir parçası olarak, seçimlerimizin çevreyi nasıl etkileyebildiğine dair farkındalık yaratmak amacıyla Altın Küreler'de yüzde 100 bitkisel ağırlıklı yemekler servis edilecek. Tüm ürün ve sebzeler yerel ve sürdürülebilir kaynaklı olacak."

İlk kez gerçekleşecek

Geçmişte Altın Küre Ödül Töreni menüsünde vegan ve glütensiz yiyecek seçenekleri sunulmuştu ancak tüm menünün yalnızca vegan olması ilk kez gerçekleşecek.

Hollywood Yabancı Basın Derneği sadece cam şişelerde su sunarak etkinliğin plastik tüketimini sınırlamaya çalışacak ve kullanılan pipetler de kağıttan yapılacak.





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