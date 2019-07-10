Altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Temmuz ayına 251,36 lira ile başlayan gram altın, 11 Haziran tarihinde 247,5180 lira ile son bir ayın en düşük, 25 Haziran tarihinde ise 265,3490 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %0,70 değişim gösteren gram altın şu an 256,9665 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

256,03 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 256,9,6 liradan, bin 691 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 717 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 643 liradan alınan tam altın bin 679 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

822 liradan alınan yarım altın 842 liradan ve 411 liradan alınan çeyrek altın 421 liradan satılıyor.