Altın onların geçim kaynağı! Türkiye dünyada ilk üçte…

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan kuyumculuk, Anadolu topraklarında 6 bin yıllık bir tarihe sahip. Atölyecisinden toptancısına, mıhlayıcısından sadekârına, perakendecisinden ihracatçısına, tek göz küçük atölyecisinden büyük kuyumcu fabrikalarına kadar Türkiye’de 40 bine yakın kuyumcu bulunuyor. Rafineriler, kutu, taşıma, güvenlik vb. yan hizmetler de eklendiğinde sektörden en az 1.5 milyon kişi ekmek yiyor.

20 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Kuyumculuk sektörünün 20 milyar dolarlık bir ekonomiye denk geldiğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Ülkemiz, kuyumculukta dünyanın en büyük 5 pazarından biri. Türkiye, aynı zamanda İtalya ve Çin ile birlikte dünyanın en önemli üç üreticisi arasında. En büyük ihracatçılardan ikisi İtalya ve Türkiye. Sektör mensuplarımız 2023 hedefi olan, yıllık 12.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmanın, ekonomiye değer katmanın çabası içinde” dedi.

HAKSIZ FİYAT REKABETİ

Sektörde zaman zaman kayıtdışılık olduğunu söyleyen Atayık, özellikle yurtdışından gelerek sektöre katılan atölye ve kuyumcularda kayıtdışı çalışmaya rastlandığını belirterek, “Merdivenaltı da denilen bu ticaret, işini hakkı ile yapan firmalarımıza büyük zararlar veriyor. Sigortasız işçi çalıştıran, vergi dairesine kaydı olmayan merdivenaltı üreticiler haksız fiyat rekabetine sebep oluyor” diye konuştu.

İHTİYAÇTAN FAZLA VAR

Kuyumculuk sektörünün çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Atayık, şunları söyledi:

“Bu nedenle kuyumcular, kuyumcu odalarında, derneklerde, ticaret ve sanayi odalarında temsil ediliyor. Temsildeki bu karışıklık yetmezmiş gibi bir de aynı sıkıntı yasal mevzuatta yaşanıyor. Böyle olunca sektöre, parası olan, ehliyetsiz herkes giriyor. Bu durumda ihtiyaçtan fazla kuyumcu ortaya çıkıyor. En yakın rakibimiz 60 milyon nüfuslu İtalya’da 10 bin kuyumcu varken, bizde 40 bin.”

YASAL DÜZENLEME YETMİYOR

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu’nun kuyumculuk gibi farklı kuralları ve işleyişi olan sektöre yetmediğini söyleyen Atayık, “Bizim örneğin eczacılar gibi mesleğe özel bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı kuyum ticareti hakkındaki yönetmeliği bir başlangıç olarak görüyoruz. Ama buna paralel bir düzenlemeye ihtiyaç var” diye konuştu.