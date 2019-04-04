Güzellikte oran ve uyumun ön planda olduğu Altın Oran yaklaşımı neden bazı insanları daha çekici bulduğumuza ışık tutuyor. Antik çağlardan günümüzdeki teknolojik tasarımlara kadar; sanatçı ve tasarımcılara ilham kaynağı olan Altın Oran; günümüzde estetik operasyonların planlanmasında da kullanılıyor. Peki, altın oran nedir? Yüzde altın oran ölçüleri nedir? İşte detaylar…

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Altın Oran, kadim uygarlıkların da kullandığı bir oran prensibi idi. Doğa’da her şey bir sayısal değere karşılık gelir. Matematiğin eski kuramcıları da doğanın işleyiş yasalarını, varoluş ve nedenleri açıklamak için sayıları kullandılar. Buldukları kimi evrensel kodları ise Altın Oran, Altın Sarmal, Phi sayısı, Fibonacci Dizilimi gibi sayıların dizilim kalıplarıyla açıkladılar.

Plastik sanatlar ve mimari doğadaki bu uyum yasalarının izinden giderek estetik olana ulaşmaya çalışır. Bu matematiksel kalıplar, insan bedeninde ideal oranı hesaplamak için de kullanılmıştır. Eski Mısır Rölyeflerinde, Antik Yunan ve Roma sanat Eserlerinde oldukça belirgin olan bu uyum prensibi, 1,618 olan Phi sayısına dayanır.

YÜZDE ALTIN ORAN ÖLÇÜLERİ NEDİR?

Leonardo da Vinci ile popülerleşen 'Altın Oran' kavramı; büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Yüz estetiğinde bu oran büyük organların onun alt organları dediğimiz organlara oranıdır. Örneğin yüzün, boynun genişliğine oranı, dudağın ve kaşların birleşim yerine oranı, burun boyunun yüzün boyuna, çene ucunun, kaşların birleşim yerine ve ağız boyunun burun genişliğine, burun genişliğinin burun deliklerine ve göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki mesafeye oranı gibi.

Bu sayının bulunduğu orantı, tüm çağlarda mimari ve plastik sanatlarda harmoninin ve estetiğin belirtisi kabul edilmiştir. Bir sanat eseri ya da doğada izlemekten hoşlandığımız, keyif aldığımız, gözümüzü yormayan ve uzun süre izlediğimizde dahi bıkkınlık yaratmayan güzelliklerin temelinde “Altın Oran”ın izleri vardır.

İŞTE ALTIN ORAN ÖLÇÜLERİ

Tüm beden boyumuzun, yerden göbeğimize kadar olan yüksekliğe oranı Phi sayısını verir. Kollarımızın dirsek omuz arası ile dirsek bilek arasının oranı Phi sayısını verir, yine bileklerimizden omza kadar olan tüm kolun dirsek omuz arasının oranı da Phi sayısı’dır.

ALTIN ORAN HERKESTE VAR MI?

Hayır. Özellikle de yüzü Altın orana sahip kişiler hemen tüm kültürel değerlendirmeleri aşarak güzel kabul edilmektedir. Yüzde Altın Oran estetikte mükemmelin temsilidir. Jessica Alba, Charlize Theron, Megan Fox, Rihanna, Adriana Lima, Liz Hurley gibi ünlülerde bu oran mevcuttur.

ALTIN ORAN NEDEN HERKESTE YOK?

Şehir yaşamı, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi faktörler insanın ideal formunu bozucu etkilere sahip. Ama ilginç olanı eğer içgüdülerimize kulak verecek olursak, bize çekici gelen kişi, doğacak yavruyu altın orana yaklaştıracak kişidir. Fakat çok azımız içgüdüsel olarak bize çekici gelen eşleri seçiyoruz. Çünkü bize genetik olarak en uygun partner; eğitimini, sosyal yaşamını hiç benimsemeyeceğimiz biri olabilir.