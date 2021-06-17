Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarında son durum... Bu haftanın en önemli beklenen gelişmesi olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. Hal böyle olunca da ons altındaki satışların hızlandığı görüldü. İşte detaylar...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI

Bu sabah İç piyasada gram altın 502 liradan, çeyrek altın 834 liradan, Cumhuriyet altını da 3.434 liradan işlem görüyor.

"FED'İN FİAZ AÇIKLAMASININ ARDINDAN BUGÜN İSE GÖZLER TCMB’DE"

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu haftanın en önemli beklenen gelişmesi olan FED’in faiz kararı ve toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. FED kararları ardından ise başkan Powell’ın basın toplantısı yakından takip edildi.

Detaylara bakacak olursak FED evet faizlerde değişiklik yapmadı fakat ortaya konan ileriye yönelik faiz artırım beklentilerinde zamanın biraz erkene çekilerek 2023 yılı sonuna kadar artışın oluştuğu ortaya çıktı.

FED yetkililerinin oluşturduğu noktasal tahmin grafiğine göre 2023 yılına kadar iki faiz artırımı bekleyenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Öncelikle bu durumun fiyatlamalara etki ettiği gözlenirken Powell’ın basın toplantısı sırasında “Bu toplantıyı "varlık azaltımını konuşmayı" konuşma toplantısı olarak değerlendirebilirsiniz, Eğer hedeflere doğru ilerleme devam eder ise, önümüzdeki toplantılarda varlık azaltımı için bir planı değerlendirmek uygun olacak” ifadelerini kullanmasıyla piyasalarda Dolar endeksi yükselişe geçerken endekslerde satışlar dolar/TL’de ise yukarı yönlü hareketler meydana geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,6 seviyesine yaklaştı.

USD/TRY

Merakla beklenen FOMC toplantısı gerçekleşti. Beklenildiği gibi faiz oranında değişikliğe gidilmezken toplantı sonrasında konuşan Başkan Powell’ın Haziran ayı toplantısının varlık alım programında azaltıma gidilmesine yönelik konuşmaların başladığını belirtti.

Bugün saat 14.00’te TCMB PPK faiz kararı açıklanacak. Kurul’un faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,65 ve 8,70 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,55 ve 8,50 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

ONS ALTIN SATIŞLARI

Faiz artışı beklentilerinde artışın gözlenmesiyle birlikte ons altındaki satışların hızlandığı görüldü. Enflasyon beklentilerinde artış görülmesine rağmen satışları durdurmakta etkili olamadı.

Toplantı sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,57 seviyesinde işlem gördü. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1825 ve 1830$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1810 ve 1800$ destek seviyeleri yakından izlenecek."

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Fed dün sona eren toplantısı sonucunda piyasa beklentilerine paralel olarak para politikasında bir değişikliğe gitmezken, açıklanan projeksiyonlar üyelerin 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı öngördüğünü ortaya koydu. Fed kararına ve Başkan Powell’ın açıklamalarına ilişkin detayları Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.

DOLAR ENDEKSİ

Fed üyelerinin faiz artırım tahminlerini öne çekmesi ile birlikte dolar endeksi 91,48 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 91,39 seviyesinden yükselişle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,48’li seviyelerden %1,58 seviyesi üzerine çıkarken, 5 yıllık tahvil faizi %0,90 ve 2 yıllık tahvil faizi %0,22 seviyesi üzerine çıktı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Fed kararının ardından satış baskıları oluştuğu takip edilirken, Türk lirası dolar karşısında %0,6’lık değer kaybı ile orta sıralarda yer aldı.

Bununla birlikte dün akşam saatlerinde 8,6315 seviyesini test eden USD/TRY paritesi, günü 8,6071 seviyesinden yükselişle tamamladı. Sepet/TL ise 9,48 seviyesi üzerine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 383,30 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,04 seviyesinden kapandı."