Altın tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta altın tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler altın tavuk tarifi için kıyasıya mücadele ettiler. Ekran başında izleyen seyirciler ise altın tavuk tarifi araştırdı. Peki, altın tavuk nasıl yapılır? Altın tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
04 Ekim 2021, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Farklı lezzet arayanlar için altın tavuk tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Tadını çok seveceğiniz altın tavuk tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir yemek. Peki, altın tavuk nasıl yapılır? Altın tavuk tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
ALTIN TAVUK TARİFİ
Altın tavuk malzemeler
- 300 gram fileto tavuk
- 1 kırmızı biber
- Yarım soğan
- 1’er çay kaşığı köri
- Zerdeçal
- Sebze baharatı
- Tuz
- Yarım çay bardağı süt
- Zeytin yağı
Tavuklarımızı küp küp doğruyoruz. Bir kapta Sütümüzü, Baharatları ve tavuğu katıp harmanlıyoruz. 2 saat bu karışım dolapta bekliyor. Lezzeti içine çeksin. Ardından soğanımızı ve kara biberimizi doğrayıp Tavada kızmış zeytin yağımızın içinde iyice kavuruyoruz. Sonra sütü içine çekmiş Tavuğumuzu katıp biraz daha kavuruyoruz. Tuzu da bu esnada koyuyoruz. Piştiğine emin olunca Servis edebilirsiniz.
BUNLARI DA OKUYUN