Farklı lezzet arayanlar için altın tavuk tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Tadını çok seveceğiniz altın tavuk tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir yemek. Peki, altın tavuk nasıl yapılır? Altın tavuk tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ALTIN TAVUK TARİFİ

Altın tavuk malzemeler

300 gram fileto tavuk

1 kırmızı biber

Yarım soğan

1’er çay kaşığı köri

Zerdeçal

Sebze baharatı

Tuz

Yarım çay bardağı süt

Zeytin yağı

ALTIN TAVUK YAPILIŞI

Tavuklarımızı küp küp doğruyoruz. Bir kapta Sütümüzü, Baharatları ve tavuğu katıp harmanlıyoruz. 2 saat bu karışım dolapta bekliyor. Lezzeti içine çeksin. Ardından soğanımızı ve kara biberimizi doğrayıp Tavada kızmış zeytin yağımızın içinde iyice kavuruyoruz. Sonra sütü içine çekmiş Tavuğumuzu katıp biraz daha kavuruyoruz. Tuzu da bu esnada koyuyoruz. Piştiğine emin olunca Servis edebilirsiniz.



