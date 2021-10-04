Yemek Altın tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta altın tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Altın tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta altın tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Altın tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta altın tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Altın tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta altın tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler altın tavuk tarifi için kıyasıya mücadele ettiler. Ekran başında izleyen seyirciler ise altın tavuk tarifi araştırdı. Peki, altın tavuk nasıl yapılır? Altın tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

04 Ekim 2021, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Farklı lezzet arayanlar için altın tavuk tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Tadını çok seveceğiniz altın tavuk tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir yemek. Peki, altın tavuk nasıl yapılır? Altın tavuk tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ALTIN TAVUK TARİFİ

Altın tavuk malzemeler

  • 300 gram fileto tavuk
  • 1 kırmızı biber
  • Yarım soğan
  • 1’er çay kaşığı köri
  • Zerdeçal
  • Sebze baharatı
  • Tuz
  • Yarım çay bardağı süt
  • Zeytin yağı

ALTIN TAVUK YAPILIŞI

Tavuklarımızı küp küp doğruyoruz. Bir kapta Sütümüzü, Baharatları ve tavuğu katıp harmanlıyoruz. 2 saat bu karışım dolapta bekliyor. Lezzeti içine çeksin. Ardından soğanımızı ve kara biberimizi doğrayıp Tavada kızmış zeytin yağımızın içinde iyice kavuruyoruz. Sonra sütü içine çekmiş Tavuğumuzu katıp biraz daha kavuruyoruz. Tuzu da bu esnada koyuyoruz. Piştiğine emin olunca Servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Fırında yer elması nasıl yapılır? Fırında yer elması tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Fas'ın Hollywood ünlüsü: Kazablanka
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Hamsiye 'Tayfa' dedik
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Ekim 2021)