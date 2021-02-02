Altın ve dolar fiyatlarında düşüş yaşanıyor

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 424 liradan, çeyrek altın 703 liradan, Cumhuriyet altını da 2,892 liradan işlem görüyor. Tacirler yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ,

"Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 91,06 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 90,98 seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1870 seviyesi üzerini yeniden denese de bu seviye üzerinde tutunmakta bir kez daha başarısız oldu.

Dün sabah saatlerinde 1871,74 seviyesini test eden ons altın, dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisi ile birlikte yönünü aşağı çevirdi ve günün geri kalanında 1850 – 1870 bandında dalgalı bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1855,32 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllıklarındaki genel yükseliş eğiliminin korunması ve dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altındaki yükseliş çabalarının bir süredir satış fırsatı olarak sınırlı kaldığı görülüyor.

Ons altında 1880 – 1885 bandının güçlü bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Fiyatların önümüzdeki dönemde bu bölgenin altında kalmasını ve 1880’e doğru yaşanan yükselişlerin satış fırsatı oluşturmasını bekliyoruz. Aşağıda 1815 seviyesinin ise güçlü destek konumunda olduğu takip ediliyor.

Dolayısı ile önümüzdeki döneme ilişkin 1815 – 1885 bandını hedef gösterebiliriz. Daha kısa vadeli görünüme baktığımızda ise momentum ve trend göstergeleri ons altının kısa vadede 1840 – 1875 bandında işlem görebileceğine işaret ediyor."

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyir sürüyor. İlk destekler 1.850-1.841 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.835-1.832 ve 1.810-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.865-1.875 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir Sonraki dirençler ise ve 1.885-1.890 ve 1.900-1.917 noktalarında bulunuyor. Tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor."

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yılın ilk ayında kötü bir performans gösteren ons altın, Ocak ayını yaklaşık olarak yüzde 3 değer kaybı ile kapatmıştı. Ons altın yılın ikinci ayına ise bir miktar toparlanma hareketleri ile başladı.

Gümüş tarafında Reddit kaynaklı volatilitenin yükselmesi ve yukarı yönlü hareketlenmelerden bir miktar etkilenen XAUUSD grafiği de haftanın ilk işlem gününde bir miktar yukarı yönlü hareketler ile başladı.

Altın fiyatlarındaki en önemli konuların başında ABD kanadında ek mali teşvik paketi yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini her iki partinin de memnun kalacağı şekilde güncelleyip güncellemeyeceği yönündeki haber akışları altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden olabilir.

Diğer yandan haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri önemli ekonomik verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. FED'in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte ons altında volatilite oldukça artacaktır.

Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 - 1900.56 - 1929.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir."