Yatırımcıların gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararında! Peki Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz artışına gidecek mi? Giderse piyasalar nasıl etkilenecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tek tek anlattı. İşte detaylar...

Yatırımcılar, Fed'in faiz artırımı takvimine ilişkin gelişmelere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini anlamak için bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Peki Fed’den nasıl bir karar bekleniyor? İşte detaylar...





"DOLAR VARLIKLARINDA BİR YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Konuyla ilgili ayrıntıları CNN Türk canlı yayınında anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30’da öğrenmiş olacağız.

"ALTIN ALACAKLAR ŞUBAT AYINI BEKLEMELİ"

İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed’in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak?

Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.

KUR KORUMALI MEVDUAT HAKKINDA

Kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi teveccüh var. Hafta sonu Bakan Nebati miktarın 184 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti. Önümüzdeki haftalarda şirketlerin de 10 milyar dolar civarında döviz bozacağını ifade etti. Ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Mart ayına kadar olan süreçte yukarı yönlü kur ataklarını beklemediğimi söyleyebilirim.

KDV DÜZENLEMESİ ETKİ YARATIR MI?

Bakan Nebati’ye döviz kurlarındaki düşüşler marketlere neden yansımıyor ve bunun yansıması gerekiyor şeklinde bir soru sordum. Bakan Nebati’de biz uyarıyı yapmıştık Maliye sahaya inecek açıklamasını yaptı. Bir düşüş trendi olabilir diye düşünüyorum. KDV indirimiyle ilgili pozitif bir beklenti hakim olacaktır. Fiyatların normalleşmesi beklentisini olumlu yönde sürdürüyorum."

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)



