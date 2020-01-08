Altın ve döviz piyasalarında son durum

Dolar/TL bu sabah güne 5.97 seviyesinde başlamıştı ancak saat 15:24 itibari ile 5.94 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.61 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın fiyatlarında da 3 TL'lik bir gerilme söz konusu. Sabah saatlerinde 306 TL'den işlem gören gram altın 303 TL'ye kadar geriledi.

Sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Türkiye piyasaları ise bu haberden etkilenmiş ve dolar ve euro kuru yönünü yukarı çevirmişti. Gün ortasına gelindiğinde bu durum değişti ve piyasalarda çok az da olsa bir gevşeme söz konusu oldu.

Güncel fiyatlar

Çeyrek altın: 496 TL

Yarım altın: 991 TL

Gram altın: 303 TL

Cumhuriyet altını: 2028 TL

Altının ons fiyatı: 1578 Dolar





Bitcoinde artış yaşandı

İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de artmıştı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmanmıştı.



