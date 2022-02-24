Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, operasyonuna müdahale edenlere misilleme sözü verdi. Donbas'tan patlama haberleri de peş peşe geliyor.

Bölgede yaşanan çatışmaların ardından ons altın ve petrolde sert yükseliş görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA 2.5 YIL SONRA İLK

Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 16:12 itibariyle alış 1.964,35 satış 1.964,562 olarak işlem görüyor.

Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe

Gram altın fiyatı saat 15:49 itibariyle alış 911,48 satış 911,68 olarak işlem görüyor.

PETROL 100 DOLAR SINIRINDA

Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. Petrol yüzde 5'e yakın değer kazancıyla 100 dolar sınırına geldi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe

ABD Doları saat 16:06 itibariyle alış 14,2608 satış 14,2735 olarak işlem görüyor.

Euro ise aynı dakikalarda alış 16,0301 satış 16,2316 olarak işlem görüyor.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ YAPTIRIMLAR İLE RUS FİNANS SİSTEMİNİ VURACAK

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar.

WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve "Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak" dedi.

Yetkili, "Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek" diye konuştu.



















