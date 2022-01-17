Ekonomi Altın yatırımcısı FED'i bekliyor... Güncel altın fiyatları

Altın yatırımcısı FED'i bekliyor... Güncel altın fiyatları

Ekonomi

Altın yatırımcısı FED'i bekliyor... Güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma sonrası yatırıcımlar gözlerini FED'den gelecek karar çevirdi. ABD'de yüksek gelen enflasyon sonrasında Fed'in faiz artırma sürecine odaklanan piyasalar beklenti içine girdi. Altın fiyatları da Fed'den gelecek adımı beklemeye başladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında dar bantta dalgalı seyir devam ediyor. ABD'de yüzde 7'nin üstünde gelen enflasyon rakamıyla birlikte Fed'in faiz tarafında aksiyon alması beklentisi yükseldi. Bir taraftan da altın fiyatlarının Fed'in faiz artırımı beklentisini fiyatladığı belirtiliyor.

KÜRESEL EKONOMİLERDE ENFLASYON SORUNU HAKİM

Küresel ekonomilerde enflasyon sorunu her geçen gün büyüyor. Koronavirüs pandemisiyle halka verilen destekler enflasyon olarak geri döndü. Merkez bankaları da bu durumu ortadan kaldırmak için faiz artırıp piyasadan likidite çekip enflasyonu frenlemeyi düşünüyor.

﻿﻿ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1817 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1813 dolar, en yüksek de 1820 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:14 itibarıyla 1818 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINDA

Gram Altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla birlikte 800 liranın altına geriledi. Güne 789.3 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 787.2 lira, en yüksek de 793.6 lirayı gördü.

Çeyrek Altın

Alış: 1.266,61 Satış: 1.295,24

Cumhuriyet Altını

Alış: 5.249,00 Satış: 5.329,00

Tam Altın

Alış: 5.224,78 Satış: 5.355,26

Yarım Altın

Alış: 2.525,31 Satış: 2.590,49

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