'Altın yükselir mi? Altın neden düşüyor?' soruları hem sıradan vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sık sık soruluyor. Bazı uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığı ve FED faiz kararı ile birlikte yeniden yükselişe geçeği yönünde tahminde bulunuyordu. Ancak altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. 'Altın yükselir mi? Altın neden düşüyor?' sorularına is uzmanlardan yeni yorumlar geldi…

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranı sabit kaldı. Yüzde 19 olan faiz oranları değiştirilmedi.

'ALTIN YÜKSELİR Mİ? ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?' İŞTE UZMANLARDAN FLAŞ YORUM!

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın yorumunda;

Gram altının, ons tarafındaki düşüşe eşlik ettiği ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştığına dikkat çekildi. Bu seviyenin oldukça kritik olduğunu dile getiren analistler, ileriki dönemde altının yükselip yükselmeyeceği konusunda ipuçlarına sahip olmak için gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakılacağını kaydetti.

Meksa Yatırım tarafından yapılan yorumda, 500 TL üstünde 507, 512 ve 517 TL seviyelerinin hedef olarak kullanılabileceği belirtilirken, 500 altına indiği takdirde 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önünün açılmış olabileceği kaydedildi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise Şahin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından güçlenen dolarla birlikte sert satışla karşılaşan altının dün günü yaklaşık yüzde 2,5 oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattığına işaret edildi.

Şu anki durumda kısa vadede doların güçlenmesi devam edebilecekken, altının baskı altında kalmaya devam edebileceği kaydedildi. Değerli madende teknik seviyelere bakıldığında, düşüşün devam etmesi ve 1.800 desteğinden tepki gelmemesi halinde ise 1.785’in hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.830 direnci tepki gelebilecek seviye olarak öne çıkıyor."