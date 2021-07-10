Kazı Kazan’da büyük ikramiye bu kez Antalya’ya çıktı. Adının açıklanmasını istemeyen bir talihli, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’ndeki şans oyunları bayisinde 4 Temmuz Pazar günü 50 TL verip, beş tane Kazı Kazan kartı aldı. Talihli vatandaş, ’Altın Yumurta’ kartı ile büyük ikramiye olan 500 bin liranın sahibi oldu.

ONA 'TAHMİN ET, SANA NE KADAR ÇIKTI' DİYE SORDUM

Milli Piyango bayisinde çalışan Salih Ustali o anı şöyle aktardı: “Şanslı arkadaş, Pazar günü akşam saatlerinde geldi, beş tane 10 TL’lik ’Altın Yumurta’ isimli Kazı Kazan kartından aldı. Biraz sonra gelip tek tek kazıdığı kartları gişede bana uzattı. Kartlarını terminalden okutarak kendisiyle birlikte kontrol ettim. Şanslı kişiye dönüp, ‘Tahmin et bakalım ne kadar çıkmıştır’ diye sorduğumda, ‘Bilmiyorum bir şeyler çıktı galiba’ dedi. Ben de ona ‘Sana 500 bin TL çıktı’ dedim. O esnada şanslı arkadaş çok sevindi, doğal olarak biraz heyecanlandı ama fazla telaş da yapmadı. Ardından hemen terminalden kartın kazançlı olduğuna dair çıktısını alıp prosedür gereği zımbalayarak kendisine verdim.

SÜREKLİ MÜŞTERİMİZDİP KENDİSİNE HAYIRLI OLSUN

Salih Ustali, isminin gizli kalmasını talep eden talihli hakkında şu bilgileri verdi: “Kazandığı ikramiyenin büyüklüğüne karşın soğukkanlı davrandı. 50-55 yaşlarında, sürekli gelip bizden oyun oynayan bir kişidir. Borçları, maddi yönden sıkıntıları olan birisiydi. İnşallah bu ikramiye onun için iyi olur.”

TERMİNALDEN OKUTUNCA 500 BİN TL'Yİ GÖRDÜLER

Şanslı kişiyle telefonda konuşup tebrik ettiğini dile getiren eski Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, şunları söyledi: “Kazı Kazan oyunlarında altı ayrı çeşit oyunumuz var. Şanslı kişi, ’Altın Yumurta’ adlı kartı kazıyor. Bayiden beş tane kart alıyor ve sonuncusundan 500 bin TL çıkıyor. Bayi ve şanslı kişi terminalden okunduğu esnaya kadar böyle bir rakamın çıktığını bilmiyor. İkramiyeyi görünce aslında önce şok oluyorlar. Şanslı kişi de çıkan rakamın yüksekliğinden dolayı heyecanlanıyor. O esnada insanların büyük bir tepki verememesi bazen ikramiye şokundan da olur. Hem talihliye hem de bayimize hayırlı olsun. Bazen oyunseverler kuponlarına ya da Kazı Kazan kartlarına çok dikkatli bakamıyor. Bu nedenle böyle durumlarda mutlaka bayilerimize geldiklerinde terminalden de kontrol ettirsinler. Çünkü büyük bir ikramiyeyi çöpe atmak insanlar için yıkım olabilir. Ayrıca mobil uygulamadan sayısal oyunlarda kuponların üzerindeki QR kodu okutarak kendileri de ikramiye durumunu görebilirler.”