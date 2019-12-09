Altın yumurtlayan meyve mangonun faydaları

Tropikal meyvelerin en lezzetlilerinden olan mango, yetiştirene gelir yiyene ise sağlık veriyor. Antalya'da mango yetiştiren Hamdi Tekin 12 ağaçtan 2 bin mango meyvesi elde etti ve 45 bin lira gelir sağladı. Yetiştireni zengin eden mango meyvesinin faydaları ise göz dolduruyor. İşte mangonun faydaları...

Bir tropikal meyve çeşidi olan mango, tatlı ve lezzetli meyvelerin arasında yerini alır. Lezzetinin yanı sıra da son derece faydalı bir meyvedir. Kazancının da iyi olmasından kaynaklı altın yumurtlayan meyve olarak bilinir.

Antalya'da mango yetiştiren Hamdi Tekin, 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içinde mango hasadına başlayan Tekin, 12 mango ağacından 2 bin mango elde etti ve 45 bin lira gelir sağladı. Yiyene şifa veren, yetiştireni zengin eden mango meyvesi güzel bir gelir kaynağı.

Yiyen şifa buluyor, ağacını diken zengin oluyor

Muz ve mango üreticisi Hamdi Tekin, "Muz üreticisiyim. 10 dekar muz bahçem var. Ek gelir kaynağı olarak 7 yıl önce mango üretimine geçtik. Ağaç, Akdeniz Bölgesi'ni sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras. Muz bahçemde muzların arasına ektim. Mango, fidanken dolu ve rüzgardan etkilenmeyeceğini düşünerek ektim. Ağaç geliştikçe, muzu iptal edebiliriz. Çünkü aradığımızı bulduk. Gelir kaynağı olarak yüksek bir potansiyeli var. Üreticilerin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Mangonun sağlığımıza ne gibi faydaları vardır?

Mango iyi bir folat kaynağıdır, birkaç B vitamini ve A, C, K ve E vitaminleri barındırır. Bu vitaminlerin hepsi de bağışıklığı artırmaya yardımcı olur.

Mango, tümü sağlıklı kalp fonksiyonunu destekleyen magnezyum, potasyum ve antioksidan mangiferini içerir.

Mango polifenolleri kolon, akciğer, prostat, meme ve kemik kanserleri ile bağlantılı oksidatif stresle savaşabilir.





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