Ekonomi Altına bu kez FED'den destek

Altına bu kez FED'den destek

Ekonomi

Altına bu kez FED'den destek

Koronavirüs nedeniyle, piyasalardaki tedirginlik ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altını şubat sonuna kadar adeta uçurmuştu.

03 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Gram altın 24 Şubat’ta 334 lirayla rekor kırmış, aynı gün altının ons (31 gram) fiyatı 1.689 doları test etmişti. Ardından gelen kâr satışlarıyla gram altın 320 liranın altına gerilemişti. Dün Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faizde indirim sinyali vermesiyle dolar uluslararası piyasada değer kaybederken, altın tekrar yükselişe geçti. Bu gelişmeyle ons altın dün 1.610 doları gördü. Gram altın 323 lirayı test etti. Uzmanlar altında ibrenin yukarı olduğu görüşünde.

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