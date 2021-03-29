Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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