Türkiye Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Nisan 2021 olarak açıklandı.

29 Mart 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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