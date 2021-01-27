Türkiye Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana başvuru tarihi ve şartları belli oldu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 16 öğretim üyesi alacak. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhalefet ‘beş benzemez’ mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Çok romantik
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kim bu korsanlar?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Diplomat inisiyatifi
Murat Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak