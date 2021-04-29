Türkiye Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Virüsten beter
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüsü atlatmıştı ama... Genç doktor Süleyman Törehan Tarık'tan acı haber!