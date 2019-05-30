Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor. Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar…

Altınbaş Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.

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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (Noter Onaylı)

6.Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Resmi Transkriptler

8. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

9. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

10. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Noter Onaylı)

11. 4A Hizmet Dökümü (e-devletten dökümü)



