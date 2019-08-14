Altında 24 ayar rekor!

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı altına yaradı. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, Çin parası yuanın değer kaybı ve uluslararası yatırımcıların riskten kaçarak güvenli liman arayışı altını uçurdu. Altının ons (31 gram) fiyatı dün 1534 dolarla son 6 yılın zirvesine tırmandı. Yıl başında 1277 dolar olan altının ons fiyatındaki artış yüzde 20’yi aştı. Ons altın 1500 dolarlı seviyeleri en son Mayıs 2013’te test etmişti.

277 LİRAYA DAYANDI

Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Gram altın da bu işlemlere bağlı olarak yükselişe geçti. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL’nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60’tan işlem görüyordu. Gram altın bu değerlerle 276 lirayı aşarak rekor kırdı. Çeyrek ise 470 liranın üzerine çıktı. Gram altın geçen kur şokunun ardından 270’li seviyeleri aşmıştı