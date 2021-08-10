Altın fiyatlarında büyük düşüş! Bundan sonra ne olacak?

Pandeminin gözde yatırım araçlarından olan altın, 2021’de de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ekonomilerin biraz daha normalleşmesiyle 2021’e düşüşle başlayan altın yılın geri kalanında dalgalı bir seyir izliyordu. Ancak son iki işlem gününde (6 Ağustos Cuma ve 9 Ağustos Pazartesi) ons altın (31.1 gram) 1.805 dolardan 1.652 dolara gerilerken, gram da 497 liradan bir ara 456 liraya kadar düştü. Yani sadece iki gün içindeki değer kaybı ons altında 150 doları, gramda ise 40 lirayı buldu. Bu sert düşüşte dünya genelinde (ağırlıklı Çin kaynaklı) 4 milyar dolarlık altın satışı etkili oldu. Uzmanlar daha önce böyle bir satışın yaşanmadığını belirtiyor. Panik havası dağılınca gram 483 lirada dengelendi.

İSTİHDAM VERİSİ TETİKLEDİ

Bu durumu tetikleyen ise geçtiğimiz cuma ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirlemesi açısından kritik öneme sahip olan veri, temmuzda 943 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik verisi yüzde 5.4’e geriledi. Ekonomide normalleşmenin sinyali olarak nitelendirilebilecek tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasında sıkılaşma sinyali anlamına geliyor.

KİMSE BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDU

ABD verisi sonrası cuma günü gram altının 495’ten 485 liraya düşüp 10 lira, ons altının ise 1.805 dolardan 1.755 dolara gerileyip 50 dolar değer kaybettiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bugün de (dün) özellikle Asya piyasaları açıldıktan sonra panik satışları geldi ve daha önce hiç yaşanmamış bir değer kaybı yaşandı. Kimse de böyle sert satışlar beklemiyordu” dedi.

YAŞANANLAR İNANDIRICI DEĞİL

Bunun nedeninin istihdam verisi sonrası yatırımcıların faiz artırımıyla ilgili beklentilerinin artması olduğunu söyleyen Memiş, “Yatırımcılarda ‘Fed parasal genişlemeyi azaltıp faiz artırımı yapabilir’ gibi bir algı oluştu ama altın ve gümüş yatırımcısı panik yapmasın. Bu düşüşler bir manipülasyon. Merkez bankalarının fiziki altın talepleri artarken, düğün sezonu varken altın fiyatı nasıl düşer? Fed faiz artımıyla ilgili bir açıklama da yapmadı. O yüzden yaşananlar inandırıcı değil. Piyasada bu kadar likidite varken faiz artırımı hayalciliktir” diye konuştu.

KRİPTO PARAYA YÖNELDİLER

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıya şöyle seslendi:

“Panik yapmayın, yatırımlarınızı, varlıklarınızı koruyun. Dünya piyasaları karışık, enflasyonda ciddi artış bekliyoruz. Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş değer kazanır. Bunu unutmayın.” İslam Memiş ayrıca altınlarını satan yatırımcıların kripto paraya yöneldiğini de söyledi.

DELTA VARYANTI ENDİŞESİ

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise Fed’in varlık alımları. Fed, piyasaları fonlamak için varlık alımı yani hükümetten ya da bankalardan hisse senedi, bono veya hazine varlığı satın alıyor. Fed, her ay en az 120 milyar dolarlık alım yapıyor. Bu durum piyasalarda likiditeyi artırdığı için altın fiyatları yükseliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarında yeni bir ayarlama yapmadan önce istihdam verisinde güçlü toparlanmanın görülmesi gerektiğini söylemişti. Cuma günü açıklanan verilerin beklenenin üzerinde çıkması da buna işaret ediyor. Bu durum da yine altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Ancak bir yandan Delta varyantıyla ilgili endişeler devam ediyor. Bu ise piyasalarda varlık alımlarının devam edeceği yani altın fiyatları öncülüğünde yatırım araçlarının pozitif seyrini koruyacağı anlamını taşıyor.

YENİDEN YÜKSELECEK

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise cuma günü ABD istihdam verileri açıklandığında Asya piyasaları kapalı olduğu için bu verinin aslında dün fiyatlandığını söyledi. Yıldırımtürk, “ABD Başkanı Biden, istihdam verilerinin önemli olduğunu söylemişti. Bu nedenle yatırımcıda faiz artırımı ve Fed’in varlık alımlarını azaltacağına yönelik beklenti oluştu. Böylece risk iştahı kabardı. Ancak Delta varyantı hâlâ endişe yaratıyor. Piyasalarda yüksek likidite de devam ediyor. Bu nedenle altın tekrar yükselecektir” dedi.

EKİMDE 500’Ü GÖREBİLİR

Altında da diğer yatırım araçlarında olduğu gibi sert dalgalanmaların süreceğini belirten Yıldırımtürk, “Ancak eylülde ons altında 2 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. İç piyasada ise doların güçlenmesiyle yine eylül, ekim aylarında gramda 500 lirayı görebiliriz. Yatırımcılar kısım kısım altın almaya devam edebilir” diye konuştu. Yıldırımtürk ayrıca, 4 milyar dolarlık satışın normal olduğunu belirterek, “Piyasada çok yüksek likidite var. Büyük fonlar yatırım araçları arasında adeta sörf yapıyor” dedi.