Altında sertifikaya bakın

Ancak sahte altınlara karşı da uyanık olmak gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk olan sertifikalı altın sistemi tüketiciler için güven sağlıyor. Elizi Hasır Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Sertifika sistemi, güvenli alışveriş yapmak ve altının içerisindeki oranı öğrenmek için önemli” dedi.

ÜRÜNÜN KİMLİĞİ

Fatih Yılmaz, “Sertifikasız ürünlerde alıcı, altının içindeki oranı bilmediğinden altını satarken zarara uğruyor. Ürünlerde kullanılan barkod ve karekod numarasıyla ürün kimliği oluşturuluyor. Ürünün yanında verilen garanti sertifikası, uygulamadan QR koduyla tarama yapma imkanı sunuyor. Bu kod ürünün özelliklerine ve ürünün analiz raporlarına erişim imkanı tanıyor” diye konuştu.