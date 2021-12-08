Gram altın pazartesi günü dövizdeki yükselişle birlikte 795 TL’yi gördü. Son haftalardaki rekor yükselişiyle birlikte altın fiyatları bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta içerisinde yakaladığı seviyelerin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Avustralya bankası ANZ ise ons altın için flaş fiyat tahmininde bulundu. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2021 altın fiyatları…

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 790 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altında anlık rakamlar..

ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK 2021

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı...Geçtiğimiz hafta 700 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 782 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı...Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.245 liradan alınıyor. 8 Aralık’ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.269 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı...Yarım altın bugün 2.492 liradan alınıyor, 2.546 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı...Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 4 bin 980 liradan alınırken 5 bin 055 liradan da satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ŞOK TAHMİN (Hürriyet)

Avustralya bankası ANZ, ons altın için 1600 dolar seviyesini beklediğini açıkladı. Piyasalar ise Fed'in faiz artırım hamlesine odaklanmış durumda.

Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Fed'in tahvil alımlarını azaltmasından sonra faiz artırım hamlesinde bulunması bekleniyor.

Avustralya bankası ANZ ise ons Altın için fiyat tahmininde bulundu. Kuruluş, bir süredir dar banda sıkışan Ons Altın için 1600 dolar seviyesini destek olarak gösterdi.

Fed'in faiz artırımı yapması halinde yatırımların dolar tarafına kayacağı beklentisi altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor.

Ons altın saat 10:06 itibarıyla 1787 dolar seviyesinde işlem görüyor.