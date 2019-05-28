Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? ABD ve Çin’in ticaret savaşlarıyla ilgili görüşmeler piyasalara yön verirken, altın da bu gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcı da küresel piyasaları ve altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mayıs Salı güncel altın fiyatları…