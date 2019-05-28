Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar?
ABD ve Çin’in ticaret savaşlarıyla ilgili görüşmeler piyasalara yön verirken, altın da bu gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcı da küresel piyasaları ve altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mayıs Salı güncel altın fiyatları…
Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşlarının Huawei ürünlerinin yasaklanması ile ilgili gelişmelerle birlikte geçtiğimiz hafta altın satıcılı bir seyir izledi. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan 1. Çeyrek büyüme rakamları piyasaların yakın takibinde olacak. Altına yatırım yapanlar da küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mayıs Salı Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
248,99 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 249,07 liradan, bin 658 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 683 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 605 liradan alınan tam altın bin 636 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
802 liradan alınan yarım altın 823 liradan ve 401 liradan alınan çeyrek altın 411 liradan satılıyor.