Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları…
Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden gerilim ve Fed’in Temmuz ayında faiz indirimine gitme ihtimali altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu. Altına olan talebin artmasıyla birlikte yatırımcı altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 11 Temmuz altın fiyatları…
Küresel gelişmeler altına olan talebi arttırdı. Güvenli liman olarak bilinen altın, yatırımcının dikkatle takip ettiği emtialar arasında geliyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 11 Temmuz güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
257,70 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,78 liradan, bin 708 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 734 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 653 liradan alınan tam altın bin 686 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
826 liradan alınan yarım altın 848 liradan ve 413 liradan alınan çeyrek altın 424 liradan satılıyor.