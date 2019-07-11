Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları… Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden gerilim ve Fed’in Temmuz ayında faiz indirimine gitme ihtimali altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu. Altına olan talebin artmasıyla birlikte yatırımcı altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 11 Temmuz altın fiyatları…