Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın son işlem günü olan cuma gününün kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Yatırımcı hafta sonu altın fiyatları ilgili internette sıklıkla Altında son durum ne? Gram altın ne kadar? İşte Hafta sonu altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

257,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın(Gram altın) 257,70 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 697 liradan alınıp bin 718 liradan satılıyor. 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik gramı 239 liradan satılıyor. Lira(Tam) altın ise bin 658 liradan alınıp bin 678 liradan satılıyor. 829 liradan alınan yarım altın 839 liradan satılıyor. 415 liradan alınan çeyrek altın ise 420 liradan satılıyor.