Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (7 Haziran)
Uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz aylarda gerilimin iyice arttığı Çin-ABD ticaret savaşları altın fiyatlamalarını etkiliyor. Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlık konusunda gelen haber akışları altındaki belirsizliği koruyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Haziran Cuma güncel altın fiyatları…
Çin-ABD arasındaki ticaret savaşları nedeniyle gerginliğin artması ve küresel büyümeye yönelik endişelerin yaşanması altında yukarı yönlü harekete neden oldu. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Haziran Cuma Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
249,83 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 249,91 liradan, bin 648 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 673 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 595 liradan alınan tam altın bin 627 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
797 liradan alınan yarım altın 818 liradan ve 398 liradan alınan çeyrek altın 409 liradan satılıyor.