Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (7 Haziran)

Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (7 Haziran) Uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz aylarda gerilimin iyice arttığı Çin-ABD ticaret savaşları altın fiyatlamalarını etkiliyor. Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlık konusunda gelen haber akışları altındaki belirsizliği koruyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Haziran Cuma güncel altın fiyatları…