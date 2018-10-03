Altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Döviz kuruyla birlikte altın fiyatlarında da uzunca bir süredir düşüş söz konusuydu. Bu nedenle yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler altın fiyatlarının seyrini anbean takip etmeye başladı. Özellikle 'Gram altın ne kadar?' ve 'Çeyrek altın ne kadar?' sorusu aratılmaya başladı. Dün 231 liradan işlem gününü kapatan gram altın bugün 233 lira 16 kuruştan işlem görürken çeyrek altın ise 381 lira 05 kuruştan satılıyor.

3 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 233,27 lira üzerinden işlem görürken, satış 233,37 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 372,35 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 381,63 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı alış 1.540,00 lira, satış 1563,00 Türk Lirasından işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın fiyatı, alış 1490.15 lira, satış 1521.03 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 745,28 lira, satış 765,27 Türk Lirası.