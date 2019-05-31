Piyasalar ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına odaklanmış durumda. Çin'in nadir toprak elementleri ile ilgili gümrük vergisi adımı piyasaların takip ettiği konular arasında geliyor. Dün yatay bir seyir izleyen altın yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

244,22 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 244,31 liradan, bin 613 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 637 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 561 liradan alınan tam altın bin 592 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

780 liradan alınan yarım altın 801 liradan ve 390 liradan alınan çeyrek altın 400 liradan satılıyor.