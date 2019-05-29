Altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları…
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları…
Yatırımcı günün son altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları…
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 249,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,20 liradan işlem gördü.