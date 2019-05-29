Altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları… Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatları…